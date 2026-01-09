Portland, agenti federali feriscono due persone: ancora spari dopo Minneapolis

(Adnkronos) – Dopo la morte di una donna per mano di un agente dell’Ice a Minneapolis, è alta tensione in Usa. Oggi due persone sono rimaste ferite in una sparatoria che ha coinvolto agenti federali a Portland, nell’Oregon. Il dipartimento di polizia della città ha riferito in un comunicato che un uomo e una donna sono stati portati in ospedale e le loro condizioni sono sconosciute. Il Dipartimento per la sicurezza interna (Dhs) ha dichiarato che l’incidente è avvenuto quando un membro di una gang venezuelana è stato fermato e “ha tentato di investire” gli agenti con la sua auto.

Non è chiaro quali siano le loro condizioni. L’ufficio dell’Fbi di Portland ha dichiarato in un post su X che la sparatoria ha coinvolto agenti della Customs and Border Protection e che stanno conducendo le indagini. Agenti di polizia di Portland sono intervenuti nel isolato 10200 di Southeast Main Street per una segnalazione di sparatoria, si legge in un comunicato del Portland Police Bureau. Gli agenti hanno confermato il coinvolgimento di agenti federali nella sparatoria dopo essere intervenuti per soccorrere un uomo e una donna rimasti feriti a colpi d’arma da fuoco e sono stati trasportati in ospedale.

“Siamo ancora nelle fasi iniziali di questo incidente”, ha dichiarato il capo della polizia Bob Day. “Comprendiamo l’emozione e la tensione che molti stanno provando in seguito alla

sparatoria di Minneapolis

, ma chiedo alla comunità di mantenere la calma mentre cerchiamo di saperne di più”.

