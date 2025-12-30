4.9 C
Firenze
martedì 30 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pos e scontrini, dal 2026 si cambia: devono essere collegati, le novità

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – POS e registratori telematici collegati dal 2026. L’obbligo entra in vigore dal 1° gennaio del nuovo anno ma sarà concreto a partire da marzo. L’obiettivo previsto dalla Legge di Bilancio 2025, che ha introdotto la novità, è quello di potenziare i controlli sul flusso dei dati degli scontrini e dei pagamenti elettronici. 

Il collegamento sarà virtuale e non fisico. Le istruzioni su come procedere, assieme alle tempistiche da rispettare, sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 31 ottobre 2025. 

Per effettuare il collegamento tra Pos e registratori telematici, l’esercente, anche tramite intermediario, dovrà accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia e associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per agevolare l’inserimento, la procedura esporrà all’esercente l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico, di cui risulta titolare, che gli operatori finanziari hanno preventivamente comunicato all’Agenzia. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia, il collegamento potrà essere realizzato all’interno della stessa procedura.  

Le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale. 

Accanto alla nuova regola da rispettare, dal prossimo anno entrerà in vigore anche un sistema sanzionatorio con multe fino a 4.000 euro per chi non si adegua alle novità. 

La novità sarà in vigore dal 1° gennaio ma gli esercenti avranno tempo per adeguarsi. Per gli strumenti già in uso all’inizio del 2026 gli interessati avranno 45 giorni a disposizione a partire dalla data di attivazione dello strumento web per procedere all’adempimento, prevista per i primi giorni del mese di marzo. 

Una volta a regime, per i POS e gli altri apparecchi per i pagamenti elettronici messi in funzione, gli esercenti dovranno procedere tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo rispetto alla data di attivazione. Ad esempio, per un’attivazione dal 1° febbraio 2026 la registrazione del collegamento dovrà essere effettuata tra il 6 e il 30 aprile. 

Stessa tempistica anche nel caso di modifica di uno strumento già associato. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
4.9 ° C
6 °
4.6 °
34 %
1.1kmh
100 %
Mar
7 °
Mer
9 °
Gio
6 °
Ven
12 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1014)ultimora (916)Eurofocus (38)sport (35)demografica (26)carabinieri (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati