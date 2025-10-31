19.8 C
Poste Italiane partecipa all’ottava edizione del mese dell’educazione finanziaria

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Far crescere le competenze finanziarie, assicurative e previdenziali dei cittadini di ogni età affinché possano compiere scelte più consapevoli in materia di risparmio e investimento. È questo l’obiettivo con il quale Poste Italiane partecipa all’ottava edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, l’iniziativa annuale promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin) che prende il via da domani fino al 30 novembre con lo slogan “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”. 

Il calendario degli appuntamenti promossi da Poste Italiane prevede mercoledì 12 novembre due webinar sul tema ‘La protezione’, in occasione della Giornata dell’Educazione Assicurativa. Martedì 18 e giovedì 20 novembre, in occasione della Settimana dell’Educazione Previdenziale, appuntamento con altri quattro webinar (due per ciascuna giornata) su ‘La previdenza’. I webinar sono disponibili anche con sottotitoli e tradotti da un interprete nella Lingua Italiana dei Segni. 

Inoltre, Poste Italiane dedicherà particolare attenzione alle donne e, in occasione della Giornata della Legalità Finanziaria del 5 novembre, agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado con podcast, guide digitali, quiz e giochi interattivi disponibili nella sezione “Educazione Finanziaria” sul sito web di Poste Italiane. 

