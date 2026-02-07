11.3 C
Potenza, 36enne partorisce all’ospedale di Lagonegro e poi muore: aperta un’inchiesta

(Adnkronos) – Una donna di 36 anni, della provincia di Cosenza, è morta nell’ospedale di Lagonegro (Potenza) dopo aver partorito. La neonata sta bene, secondo le prime informazioni. Da accertare le cause della tragedia avvenuta nella mattina di oggi, sabato 7 febbraio, si ipotizza un’emorragia.  

Con il coordinamento della Procura di Lagonegro, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri che acquisiranno la cartella clinica nel punto nascita. L’ospedale di Lagonegro fa capo all’azienda ospedaliera San Carlo di Potenza che ha espresso “profondo cordoglio e la più sentita vicinanza ai familiari della donna deceduta durante il parto”.  

L’azienda “consapevole della gravità dell’evento” ha istituito un gruppo tecnico interno con lo scopo di fare chiarezza sull’accaduto, “a tutela di quanti si rivolgono quotidianamente al nosocomio per i propri bisogni di salute, nonché degli operatori, impegnati costantemente nelle attività ospedaliere. Il gruppo – riferisce una nota – potrà, altresì, fornire alle autorità competenti ogni elemento fattuale e documentale ritenuto utile per una trasparente definizione del triste evento occorso”. 

cronaca

