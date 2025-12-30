4.9 C
Potenziavano i motori delle e-bike: sequestrate 295 bici e due denunce

(Adnkronos) – Potenziavano i motori e le prestazioni delle biciclette elettriche. Per questo motivo i militari della Guardia di finanza e gli agenti della Polizia locale hanno sequestrato 295 biciclette elettriche a pedalata assistita e denunciato un pakistano e un indiano per frode nell’esercizio del commercio.  

Si tratta del più ingente sequestro di e-bike eseguito presso punti vendita sull’intero territorio nazionale, e rappresenta la conclusione di una attività info-investigativa congiunta, orientata alla repressione delle violazioni relative all’indebita commercializzazione di prodotti soggetti alla marcatura Ce, che ha permesso di individuare due esercizi commerciali dediti alla vendita di e-bike.  

Le biciclette elettriche a pedalata assistita sono soggette alla Direttiva Europea 2006/42/Ce (cd. Direttiva Macchine) che ne regola la produzione tramite procedure volte a garantire i requisiti di conformità, sicurezza e tutela della salute essenziali per la loro immissione in commercio, la quale deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante la regolarità.  

I militari della Guardia di finanza e gli agenti della Polizia Locale hanno constatato l’assenza di tale documentazione, oltre al potenziamento dei motori e delle prestazioni delle biciclette. È quindi scattato il sequestro dei mezzi, per un valore stimato di circa 300.000 euro, nonché sanzioni amministrative per circa 11.400 euro connesse a numerose violazioni al Codice della Strada e alle disposizioni relative al settore del commercio. Ulteriori segnalazioni sono state inviate allo Spisal e al settore Impianti del Comune di Verona per carenze strutturali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché al Garante della Privacy per irregolarità degli impianti di videosorveglianza.  

cronaca

