Ppe, Weber rieletto presidente con 89% voti

(Adnkronos) – I delegati del Partito popolare europeo riconfermano Manfred Weber come presidente alla chiusura del primo giorno del Congresso di Valencia. 563 voti validi, di cui 502 favorevoli e 61 contrari, portando il consenso per il politico bavarese all'89% della platea dei votanti. "Congratulazioni Manfred per la tua riconferma come presidente del Partito popolare europeo. Nel cammino di una costruzione comune dell'Europa, Forza Italia ti sarà sempre leale. Buon lavoro!", scrive sui social Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, ministro degli Esteri e vicepremier.