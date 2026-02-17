Pprogetto Florida’s Turnpike, Lane (Gruppo Webuild) apre 11 km di nuove corsie in anticipo di 3 anni

(Adnkronos) – Nella Florida centrale, dove il sistema autostradale deve gestire oltre 100 milioni di visitatori all’anno, Lane (Gruppo Webuild) ha aperto al traffico 11 chilometri di nuove corsie nell’ambito del progetto di ampliamento della Florida’s Turnpike, con quasi tre anni di anticipo (1.020 giorni) rispetto al programma originario. Lo comunica il gruppo in una nota.

L’efficienza registrata sul progetto, si legge, è il frutto di una riorganizzazione strategica delle attività che Lane sta sempre più utilizzando nei diversi progetti in corso. La società ha infatti abbandonato il tradizionale approccio sequenziale di costruzione per adottare un modello di gestione modulare e in parallelo delle squadre di lavoro che riduce al minimo i tempi di realizzazione, garantendo al contempo flussi di approvvigionamento costanti attraverso hub logistici mobili.

I risultati sulla Florida’s Turnpike si aggiungono ad altre recenti consegne anticipate, come la I-275 Section 7 Phase 1 a Tampa, a dimostrazione della capacità di esecuzione che Lane ha messo in campo per oltre un secolo e che continua a ottimizzare per soddisfare le esigenze di grandi istituzioni americane, clienti e comunità.

Oltre alle nuove corsie aperte al traffico nel tratto tra Minneola Interchange e O’Brien Road, il progetto per la Florida’s Turnpike ha introdotto nuove rampe di accesso sulla U.S. 27 per decongestionare il traffico nelle ore di punta e ha potenziato i sistemi di sicurezza e drenaggio, un aspetto cruciale per migliorare la resilienza della rete stradale contro i fenomeni climatici estremi tipici della regione.

Per il Gruppo Webuild, i risultati raggiunti in Florida rafforzano il contributo allo sviluppo infrastrutturale degli Stati Uniti, dove le attività del Gruppo spaziano dagli interventi lungo la I-85 in North Carolina, da Main Street alla N.C. 273, all’ammodernamento della Naval Air Station (NAS) Oceana, una base aerea della Marina militare degli Stati Uniti (US Naval Force) in Virginia. In Florida, i progetti includono la Seminole Expressway/State Road (SR) 417, interventi chiave di riqualificazione delle intersezioni tra la Interstate 4 (I-4) e Sand Lake Road e tra l’I-4 e la SR 535 nella contea di Orange, nonché la costruzione del Westshore Interchange, la più grande iniziativa del Florida Department of Transportation (FDOT) nell’area di Tampa Bay.

