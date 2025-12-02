9.8 C
Firenze
martedì 2 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Prada ha completato l’acquisizione di Versace

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Il gruppo Prada ha completato l’acquisizione di Versace da Capri Holdings dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni normative richieste. Lo rende noto il gruppo.  

L’annuncio dell’acquisizione dell’iconico marchio della Medusa è arrivato il 10 aprile scorso, quando il gruppo Prada ha comunicato di aver raggiunto un accordo definitivo per acquisire il 100% di Versace dall’americana Capri Holdings. L’operazione, dal valore di 1,25 miliardi di euro in termini di enterprise value, ha rappresentato sin da subito un investimento strategico.  

Prada ha definito Versace un brand “fortemente complementare”, con un potenziale di crescita significativo e ancora parzialmente inespresso. Oltre al cambio al timone creativo, con la nomina di Dario Vitale (ex Miu Miu) alla direzione creativa del marchio, che ha presentato la sua prima collezione nel settembre scorso, una delle mosse più significative della fase post-closing è stata la nomina di Lorenzo Bertelli, figlio maggiore di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, nel ruolo di presidente esecutivo del brand. 

finanza

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
9.8 ° C
12.3 °
9.3 °
91 %
0.5kmh
20 %
Mar
11 °
Mer
14 °
Gio
11 °
Ven
13 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1413)ultimora (1320)demografica (47)sport (46)attualità (28)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati