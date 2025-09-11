25.4 C
Firenze
giovedì 11 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Precipita da ponteggio nell’Aquilano, morto operaio 55enne

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nuovo incidente mortale sul lavoro oggi giovedì 11 settembre a Vittorito, in provincia dell’Aquila, dove un operaio di 55 anni è morto, in un cantiere edile, precipitando da un ponteggio da 12 metri di altezza. Francesco Ortucci, originario di Caserta, era dipendente di una ditta aquilana impegnata nella ricostruzione post sisma. Sul posto gli operatori del 118 dell’Aquila, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Indagini dei carabinieri di Sulmona per chiarire le dinamiche della tragedia. La salma dell’operaio è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale dell’Aquila dove sarà eseguita l’autopsia disposta dalla Procura di Sulmona che ha anche aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per omicidio colposo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
25.4 ° C
25.8 °
23.7 °
63 %
3.6kmh
40 %
Gio
24 °
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
23 °
Lun
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)vigili del fuoco (10)Gaza (10)Serie C (9)incendio (9)elezioni regionali Toscana 2025 (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati