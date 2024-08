Precipitano dallo Spigolo Comici, morti due alpinisti austriaci

(Adnkronos) – Due alpinisti austriaci sono morti dopo essere precipitati dallo Spigolo Comici, in Friuli Venezia Giulia. Ieri, le squadre di Cave del Predil del Soccorso alpino e i militari della Guardia di Finanza avevano avviato le ricerche dopo la segnalazione del loro mancato rientro, verificando che l’auto dei due alpinisti si trovava al parcheggio in Val Saisera, punto di partenza per raggiungere la Cima di Riofreddo, una via di 800 metri di dislivello che richiede diverse ore di tempi di percorrenza. Questa mattina sono riprese le ricerche con perlustrazioni dall’alto assieme all’elicottero dell’elisoccorso regionale fino all’individuazione dei due corpi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)