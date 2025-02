Pregiudicato, 37 anni: chi è l’uomo che ha investito i vigili a Parma

(Adnkronos) – È nato nel 1987, ha origini albanesi e conta diversi precedenti penali l’uomo che ieri pomeriggio, a Parma, ha investito due agenti della Polizia locale per sfuggire a un controllo predisposto in via D’Azeglio, una delle arterie centrali della città ducale. A quanto apprende l’Adnkronos, l’aggressore era già stato identificato dalle forze dell’ordine in passato per aver commesso i reati di oltraggio a pubblico ufficiale, furto e rapina. L’uomo avrebbe trascorso anche un periodo presso il carcere di via Burla di Parma, riuscendo ad evadere. A seguito di quell’episodio gli sarebbe stato recapitato un avviso di espulsione dall’Italia, poi annullato per la convalida di ricongiungimento familiare. Nel video diffuso dall’Adnkronos si vede anche il fratello dell’aggressore, ossia l’uomo con la giacca verde e il cappuccio che interloquisce con i poliziotti nella prima parte del filmato, per poi uscire dall’inquadratura nel momento in cui l’albanese sale in auto e tenta la fuga. Fermato per un normale controllo della viabilità, e dopo essere sceso dall’auto in un primo momento per contestare la verifica, l’uomo alla guida di una Bmw è risalito sulla vettura e ha investito i due agenti della polizia locale, trascinandoli per alcuni metri lungo via D’Azeglio, la strada che collega la centralissima piazza Garibaldi con il quartiere Oltretorrente. Solo la presenza di un autobus sulla carreggiata opposta ha impedito la fuga dell’uomo, che è stato fermato con l’aiuto di altri giunti in soccorso dei vigili aggrediti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)