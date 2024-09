Premi, Alberto di Monaco: “Il Magna Grecia incoraggiamento a proseguire viaggio al sud”

(Adnkronos) – “I diversi viaggi che in questi ultimi anni mi hanno portato in Italia meridionale nell’ambito della rete dei siti storici Grimaldi di Monaco, hanno in larga parte contribuito ad avvicinarmi ai tanti territori che storicamente costituivano la “Magna Grecia”, vale a dire le odierne regioni di Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia”, afferma il Principe Alberto II di Monaco durante il suo discorso al Premio Magna Grecia, presso la Galleria Doria-Pamphilj a Roma. “Sono felice di essere stato insignito del titolo di Dottore honoris causa per l’impegno assiduo in favore dell’ambiente, da parte di tre università della “Magna Grecia”: Palermo nel 2017, Napoli nel 2018 e Reggio Calabria nel 2021. Apprezzo la qualità e l’abbondanza delle produzioni agroalimentari dell’Italia meridionale e le specialità gastronomiche che abbiamo avuto modo di gustare a Monaco in occasione del 5° incontro dei siti storici Grimaldi, il 15 e 16 giugno scorsi sulla place du Palais. Questo premio è un incoraggiamento a proseguire il viaggio che ho intrapreso per incontrare le genti, gli amministratori locali e le forze vitali dell’Italia meridionale”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)