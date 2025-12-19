12.6 C
Firenze
venerdì 19 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Premi, il Catricalà 2025 a Sabino Cassese e Andrea Illy

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Si è tenuta ieri a Roma, presso la Sala Einaudi di Confedilizia, la quinta edizione del Premio Antonio Catricalà, appuntamento che celebra la memoria di un giurista e servitore dello Stato, simbolo di rigore, equilibrio e senso delle responsabilità civiche. Nel corso della cerimonia il riconoscimento è stato conferito a Sabino Cassese, uno dei più autorevoli esponenti del pensiero giuridico italiano, e ad Andrea Illy, in segno di apprezzamento rispettivamente per una vita straordinaria dedicata allo studio del diritto e al servizio del bene comune, e per l’impegno nel mondo dell’impresa e nella promozione di valori di eccellenza e responsabilità sociale. 

Sono intervenuti Gianni Letta, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e figura di rilievo nella politica italiana, e Francesco Paolo Sisto, giurista e parlamentare con una lunga esperienza istituzionale, sottolineando l’eredità umana e professionale di Antonio Catricalà, richiamandone i valori morali e la visione istituzionale, e mettendo in rilievo la straordinaria statura intellettuale e civile di Cassese e l’impegno imprenditoriale e responsabile di Illy. 

L’evento, promosso dal Comitato organizzatore guidato dal presidente onorario Fiaip Paolo Righi, insieme a Roberto Somella, direttore di Milano Finanza, e a Andrea Pancani, vicedirettore del TgLa7, conferma il significato più autentico dell’iniziativa: non solo un omaggio al merito, ma anche un’occasione di memoria e di impegno civile, volta a riaffermare il valore della competenza, dell’etica pubblica e della responsabilità verso le istituzioni dello Stato. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
12.6 ° C
13.5 °
12.2 °
84 %
1.3kmh
75 %
Ven
13 °
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
12 °
Mar
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1294)ultimora (1162)sport (53)Eurofocus (51)demografica (28)Eugenio Giani (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati