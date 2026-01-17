Premio Roma Bpa 2025 a ‘Insieme siamo migliori’ dell’Università di Roma Tor Vergata

(Adnkronos) –

L’Università di Roma Tor Vergata ha ricevuto un riconoscimento nell’ambito della decima edizione del Premio Roma Best Practices Awards 2025 (Bpa) per “Insieme siamo migliori”, progetto di innovazione sociale che rafforza il legame tra Ateneo e territorio. “Ci sono aspetti legati all’internazionalità e all’intergenerazionalità: persone di generazioni diverse riescono a comunicare, a trasmettere esperienze e soprattutto a condividere vissuti. Alla base c’è il lavoro corale di una moltitudine di persone, e nel tempo questa esperienza sta crescendo in maniera significativa. Era partita per gli studenti internazionali, ma si sta rivelando molto coinvolgente anche per gli studenti nazionali ed è andata oltre gli scopi originari. Non si tratta solo di offrire uno spazio, ma di creare solidarietà e costruire legami duraturi: relazioni così forti da diventare quasi una famiglia, con effetti positivi anche sul percorso di studio”, ha dichiarato Nathan Levialdi Ghiron, Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata, ritirando il premio.

La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 16 gennaio presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, in Piazza di Pietra, nel cuore di Roma. Il premio valorizza l’idea e l’impatto dell’iniziativa, riconoscendo anche il lavoro del gruppo che la rende possibile ogni giorno: dall’ascolto degli studenti e delle loro esigenze, al dialogo con famiglie e anziani disponibili ad accogliere, fino al coordinamento che accompagna ogni percorso. Un lavoro operativo e di prossimità che prevede anche sopralluoghi e incontri diretti, per conoscere le persone coinvolte e verificare concretamente che l’abbinamento individuato attraverso la piattaforma sia davvero adatto e sostenibile per entrambe le parti, prima di trasformarlo in una convivenza reale e stabile.

“Insieme siamo migliori” nasce come risposta concreta alle difficoltà abitative che molte studentesse e studenti affrontano oggi, soprattutto per chi non riesce a sostenere i costi elevati degli affitti. Il progetto contribuisce al contrasto del caro-affitti e promuove pari opportunità di accesso allo studio: studenti italiani e internazionali vengono ospitati a prezzi calmierati, in cambio di piccoli aiuti quotidiani, in una convivenza dove, giorno dopo giorno, si creano legami. Allo stesso tempo, l’iniziativa valorizza la dimensione internazionale dell’Ateneo, favorendo percorsi di accoglienza e scambio culturale tra studenti internazionali e famiglie italiane.

Nasce da un’idea condivisa di Rosaria Alvaro, Prorettrice alle Politiche di innovazione sociale, Bianca Sulpasso, Delegata del Rettore all’Internazionalizzazione, Vito Introna, Delegato del Rettore all’Orientamento, e Domenico Genovese, Dirigente di Ricerca e terza missione. L’iniziativa si è sviluppata all’interno dell’Ateneo, trovando nel Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, un riferimento istituzionale capace di coglierne il valore e di sostenerne la realizzabilità come azione concreta sul territorio.

“Questo premio riconosce un’idea semplice e concreta: trasformare l’accoglienza in comunità. Il progetto crea uno scambio intergenerazionale reale, perché mette in relazione studenti, famiglie e anziani, contrastando la solitudine e dando valore alla quotidianità. È un’esperienza che nasce da relazioni autentiche e cresce grazie al lavoro costante di chi rende possibile ogni incontro”, dichiara Rosaria Alvaro, Prorettrice alle Politiche di innovazione sociale dell’Università di Roma Tor Vergata.

“Il valore aggiunto di questa esperienza è lo scambio che nasce nella vita di tutti i giorni: studentesse e studenti internazionali e famiglie italiane si incontrano, condividono abitudini, lingua e cultura, e trasformano la convivenza in un’opportunità reciproca. È un modo concreto di rendere più sostenibile l’esperienza di studio e di costruire legami che restano, dentro e fuori l’Università”, afferma Bianca Sulpasso, Delegata del Rettore all’Internazionalizzazione.

Il Premio Roma Bpa è un riconoscimento annuale che celebra e mette in rete le migliori buone pratiche della città, valorizzando progetti capaci di contribuire al bene comune e di generare processi virtuosi nei diversi ambiti della vita sociale. La manifestazione è realizzata in collaborazione con istituzioni e partner, tra cui Camera di Commercio di Roma, Fondazione Adriano Olivetti, Ordine dei Giornalisti del Lazio, Anaci, Roma Capitale e Identità Fotografiche.

