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Premio ‘Spes 2026’ a Zampetti, De Luca: “Incarna i valori della Repubblica in tempi difficili”

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(Adnkronos) – “In tempi così difficili, in cui le grandi istituzioni vengono messe in pericolo e delegittimate, vogliamo dare un segnale di alta testimonianza premiando Ugo Zampetti, segretario generale del Quirinale, una figura che incarna i valori della Repubblica e il senso del dovere di chi lavora nel silenzio operoso e non sotto i riflettori”. Lo ha dichiarato Valerio De Luca, Presidente della Fondazione Aises e Direttore della Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi”, a margine della consegna del premio Spes 2026 ad Ugo Zampetti. Il premio è stato istituito dalla Fondazione Aises e ideato dalla presidente Giuseppina Rubinetti. 

“È un segnale per le giovani generazioni affinché tengano alta la guardia – ha aggiunto De Luca – ma lo è anche per le istituzioni stesse affinché investano nella formazione del capitale umano. È necessario investire in persone che siano capaci di comprendere la complessità, di anticipare i rischi e di esercitare lo spirito critico soprattutto in tempi dove flussi di informazione, fake news e influenze di vario genere tendono ad offuscare la verità e l’oggettività dei fatti. L’importanza di questo premio sta nella persona ma anche nel messaggio che ricorda il legame inscindibile che c’è tra educazione, libertà e democrazia. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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