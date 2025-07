Premio Strega, stasera il vincitore: chi sono i finalisti e come vedere la cerimonia in diretta

(Adnkronos) – Stasera, giovedì 3 luglio, al Ninfeo di Villa Giulia a Roma verrà assegnato il premio Strega. Cinque i libri finalisti, anche se c’è un superfavorito su cui molti scommettono. Secondo i rumors raccolti tra gli addetti ai lavori, il verdetto sembra già scritto: con 280 voti raccolti nella serata del 4 giugno al Teatro Romano di Benevento – più di qualsiasi altro concorrente – e il plauso unanime di critica e lettori, Andrea Bajani con il suo romanzo ‘L’avversario’ è in pole position per ricevere l’ambita bottiglia di Liquore Strega. Il successo ottenuto con lo Strega Giovani – assegnato da oltre 100 scuole italiane e internazionali – ha aggiunto ulteriore slancio alla sua corsa. Bajani, presentato da Emanuele Trevi – lo stesso che lo superò nella finale del 2021 – potrebbe chiudere simbolicamente un cerchio, tornando da sfidante a favorito. Ma il cammino non è privo di insidie: con 226 voti, Nadia Terranova con ‘Quello che so di te’ (Guanda) è considerata la sua principale antagonista, mentre Elisabetta Rasy con ‘Perduto è questo mare’ (Rizzoli), 205 voti, Paolo Nori con ‘Chiudo la porta e urlo’ (Mondadori), 180 voti e il sorprendente Michele Ruol con ‘Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia’ (TerraRossa), 180 voti, completano una cinquina in cui ogni libro ha un’identità forte e una storia da raccontare. Il Premio sarà assegnato da una giuria composta dai voti dei 400 Amici della domenica, a cui si aggiungono come di consueto 245 votanti dall’estero selezionati da 35 Istituti italiani di cultura nel mondo (che esprimono ciascuno 7 giurati tra studiosi, traduttori e appassionati della nostra lingua e letteratura), 25 voti collettivi provenienti da scuole, università̀ e circoli di lettura delle Biblioteche di Roma, 30 voti di lettori forti scelti nel mondo delle professioni e dell’imprenditoria. Gli ultimi cento voti saranno scrutinati uno per uno fino alla proclamazione dell’autrice o autore del libro vincitore. A presiedere il seggio ci sarà Donatella di Pietrantonio, vincitrice della scorsa edizione. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, non sarà tra i presenti alla cerimonia finale per un viaggio istituzionale in Germania di due giorni, 3 e 4 luglio, dove incontrerà il ministro della Cultura tedesco. “Sono stato sì invitato alla serata della premiazione – ha spiegato Giuli all’Adnkronos che lo ha interpellato a tal proposito – ma a differenza del passato, dalla Fondazione Bellonci non ho più ricevuto alcun segnale, né un libro candidato, dopo la mia nomina a Ministro della Cultura. Forse come ministro, da ‘Amico della domenica’, sono diventato ‘nemico della domenica’”. “Non sarò presente dunque – ha aggiunto Giuli – Ho fissato un viaggio in Germania per un incontro con il ministro della Cultura tedesco”. Il ministro Giuli, però, sdrammatizza con ironia: “La serata del Premio Strega sarà bella lo stesso. Magari un po’ meno divertente, senza Geppi Cucciari e Alessandro Giuli”. Pino Strabioli è il conduttore dell’evento conclusivo del Premio Strega 2025, che sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai 3 stasera dalle ore 22:50, ospiti Anna Foglietta e Filippo Timi. Nel corso della serata finale sarà intervistata anche Anna Foa, recente vincitrice della prima edizione del Premio Strega Saggistica con ‘Il suicidio di Israele’ (Laterza). —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)