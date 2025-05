Prevost 267esimo Papa, le prime parole di Leone XIV: “Pace sia con voi”

(Adnkronos) – Il cardinale americano Robert Francis Prevost è il 267esimo Papa. Si chiamerà Leone XIV. Ad annunciarlo dalla Loggia delle benedizioni, il cardinale protodiacono Dominique Mamberti. Prevost si è affacciato dalla loggia delle benedizioni e ha salutato la folla in Piazza San Pietro vestito con mozzetta e rocchetto. “La pace sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anche io vorrei che questo saluto di pace raggiungesse le vostre famiglie, tutte le persone, a tutti i popoli, a tutta la terra, la pace sia con voi”, le prime parole del nuovo Pontefice. Applausi in piazza quando il Santo Padre ha citato e ringraziato Papa Francesco. Al suo ricordo, la gente ha risposto con urla e applausi. Leone XIV ha quindi dedicato un omaggio in spagnolo alla diocesi del Perù dove è stato missionario per oltre un decennio. “Il primo Papa americano”, scrive il New York Times. “Il nuovo Pontefice è Robert Prevost degli Stati Uniti, il primo Papa americano nella storia”, gli fa eco la Cnn. E dagli Usa arrivano le congratulazioni del presidente americano Donald Trump. “Congratulazioni al cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa. E’ un grande onore sapere che è il primo Pontefice americano”, ha scritto in un post su Truth. E ancora: “Non vedo l’ora d’incontrare Papa Leone XIV. Sarà un momento molto significativo”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)