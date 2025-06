Prezzi benzina ancora in rialzo, quanto costano oggi i carburanti alla pompa

(Adnkronos) – Rialzo anche oggi, martedì 24 giugno, per i prezzi dei carburanti e della benzina alla pompa. Quotazioni dei prodotti raffinati sostanzialmente invariate per la benzina e in calo per il gasolio. Cali sui mercati petroliferi internazionali che compensano solo parzialmente gli aumenti della scorsa settimana. Rispetto a sette giorni fa, la quotazione della benzina è salita dell’equivalente di quattro centesimi al litro, quanto i prezzi medi alla pompa. Per il gasolio, a fronte di un aumento delle quotazioni di circa otto centesimi al litro, i prezzi medi alla pompa sono saliti di poco meno di sette centesimi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per Q8 registriamo un rialzo di un centesimo al litro sulla benzina. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,748 euro/litro (invariato, compagnie 1,756, pompe bianche 1,733), diesel self service a 1,672 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,678, pompe bianche 1,659). Benzina servito a 1,887 euro/litro (+1, compagnie 1,931, pompe bianche 1,802), diesel servito a 1,808 euro/litro (+2, compagnie 1,851, pompe bianche 1,727). Gpl servito a 0,707 euro/litro (invariato, compagnie 0,716, pompe bianche 0,698), metano servito a 1,441 euro/kg (invariato, compagnie 1,445, pompe bianche 1,438), Gnl 1,269 euro/kg (invariato, compagnie 1,267 euro/kg, pompe bianche 1,271 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,845 euro/litro (servito 2,108), gasolio self service 1,780 euro/litro (servito 2,047), Gpl 0,843 euro/litro, metano 1,503 euro/kg, Gnl 1,342 euro/kg. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)