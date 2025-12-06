Prima alla Scala, il 7 dicembre tra le proteste di pro Pal, sindacati e centri sociali

(Adnkronos) – Sarà un Sant’Ambrogio senza corteo, ma non senza proteste, quello che Milano festeggia oggi, domenica 7 dicembre. Diverse le manifestazioni – a partire dal presidio organizzato della Slc Cgil contro la bozza del nuovo codice dello spettacolo fino alla ‘Prima popolare’ del centro sociale Cantiere – annunciate fin dal primo pomeriggio in piazza della Scala, ribattezzata da mesi dalla galassia pro Pal ‘piazza Gaza’. Lo spazio su cui affacciano Palazzo Marino e il Teatro alla Scala, come tutti gli anni, sarà blindatissimo per l’inaugurazione della stagione lirica del Piermarini. Una ‘Prima’ che quest’anno vedrà però un palco reale meno affollato del solito, senza presidente del Consiglio e presidente della Repubblica.

La festa del santo patrono inizierà però ben prima che si alzi il sipario della Scala, con la cerimonia di consegna degli Ambrogini d’oro al Teatro Dal Verme alle 10.30 della mattina. Civiche benemerenze che anche quest’anno sono state accompagnate dalle polemiche, in particolare per l’attestato al nucleo operativo radiomobile del Comando provinciale Carabinieri di Milano. Una scelta contestata da Yehia Elgaml, padre di Ramy, il 19enne morto il 24 novembre 2024 cadendo dallo scooter guidato dall’amico Fares Bouzidi, al termine di un lungo inseguimento dei carabinieri. Un incidente stradale per cui la Procura di Milano ha chiuso proprio questa settimana le indagini, che vedono coinvolti oltre al conducente del T-Max anche sette militari dell’Arma. Non è da escludere che l’eco dell’inchiesta arrivi anche al Teatro Dal Verme, dove d’altra parte negli anni passati sono già andate in scena contestazioni di Ambrogini ritenuti divisivi.

Dal pomeriggio le celebrazioni dal Dal Verme si spostano alla Scala. La ‘zona rossa’ intorno al teatro sarà chiusa e presidiata dalle forze dell’ordine fin dalle 13. Le proteste saranno dal lato della piazza su cui affaccia Palazzo Marino. Si inizierà dalle 14, con il presidio/conferenza stampa organizzato dalla Slc Cgil di Milano “fortemente preoccupata per la situazione generale in cui versa il settore dello spettacolo e della cultura nel suo insieme e per le risposte inadeguate per farvi fronte da parte del Ministero preposto”.

In piazza dal primo pomeriggio anche i sindacati di base: la Cub chiede “più organici, più diritti, più dignità, zero censura e nessun silenzio”. Il riferimento è anche alla maschera della Scala licenziata per aver gridato ‘Palestina libera’ all’ingresso del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il Tribunale di Milano le ha dato ragione, condannando pochi giorni fa il Piermarini a risarcirla delle mensilità mancate.

Al presidio di Cub aderisce Api, l’associazione palestinesi in Italia, che rilanciando sui social l’appuntamento di domenica 7 dicembre, torna a chiedere la libertà per Mohamed Shahin, l’imam egiziano della moschea di via Saluzzo a Torino, destinatario di un decreto di espulsione.

Alle 16 è la volta della ormai tradizionale ‘Prima Popolare’ organizzata dal Cantiere. Secondo il centro sociale l’inaugurazione della stagione lirica è “il riflesso sgradevole delle politiche milanesi” e “segna una spaccatura” tra “la città dei potenti” che si ritrova all’interno del teatro e quella che è “fuori a ricordare che esiste e che ogni giorno si sente più povera ed emarginata”.

Gli anni scorsi in piazza della Scala sventolavano anche bandiere ucraine e non sono mancate le contestazioni, come quella del 2022 contro la scelta del ‘Boris Godunov’ per inaugurare la stagione scaligera e negli anni successivi contro la presenza della soprano russa Anna Netrebko. Al momento non risulta annunciata una mobilitazione degli ucraini, ma non è da escludere che protesteranno anche questo 7 dicembre, quando alla Scala verrà rappresentata l’opera russa ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Dmitrij Šostakovič.

