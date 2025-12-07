Prima della Scala, il governatore Fontana: “Governo assente? Ce ne faremo una ragione”

12.4 C
(Adnkronos) – “Ce ne faremo una ragione, viviamo bene anche da soli”. Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, all’entrata della Scala rispondendo a una domanda dei cronisti sull’assenza di personalità del governo alla Prima ad eccezione del ministro Giuli. 

“Noi ci siamo, non mi sembra”, la risposta del leader di Noi Moderati Maurizio Lupi sulla scarsa presenza istituzionale. “La senatrice a vita Liliana Segre c’è e ci sono i vicepresidenti di Camera e Senato, però quello che conta è la Scala e quello che rappresenta la Prima”, conclude. 

 

All’evento sono presenti il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il sindaco di Milano Giuseppe Sala – che ricopre il ruolo di presidente della Fondazione del Teatro alla Scala – e il presidente della Regione Lombardia. E ancora il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il questore Bruno Megale, gli assessori alla Cultura della Regione Francesca Caruso e del Comune Tommaso Sacchi, la senatrice Liliana Segre e il senatore Mario Monti. Anche Sarah Rogers, Under-Secretary of State (Uss) for Public Diplomacy at the U.S. Department of State, assiste alla Prima con il ministro Giuli. 

