12.5 C
Firenze
mercoledì 18 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Prima sbaglia, poi si colpisce la testa: Sinner ‘stizzito’ a Doha

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Gesto di stizza di Jannik Sinner, più o meno. Oggi, mercoledì 18 febbraio, il tennista azzurro sfida l’australiano Alexei Popyrin negli ottavi dell’Atp 500 di Doha, in una partita più equilibrata del previsto. Dopo un primo set in controllo, con Sinner che ha realizzato l’unica palla break a disposizione portando a casa il parziale 6-3, l’azzurro ha trovato qualche difficoltà in più all’inizio del secondo. 

L’intensità della prima è calata, Popyrin si è fatto più aggressivo e Sinner si è lasciato andare a qualche errore di troppo. Dopo aver sbagliato un colpo non da lui, il numero due del mondo si è lasciato andare a una smorfia piuttosto eloquente seguita da qualche ‘buffetto’ sulla testa. Un modo per svegliarsi, ma una reazione che non siamo di certo abituati a vedere, almeno quando in campo c’è Jannik. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.5 ° C
13.2 °
11.8 °
65 %
2.6kmh
75 %
Mer
12 °
Gio
12 °
Ven
14 °
Sab
14 °
Dom
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1464)ultimora (1288)sport (73)Eurofocus (54)demografica (49)vigili del fuoco (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati