9.8 C
Firenze
martedì 2 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Primi indagati per il crollo della Torre dei Conti a Roma, sono tre architetti e un ingegnere

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Ci sono i primi indagati nel procedimento avviato dalla procura di Roma in relazione al crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali avvenuto lo scorso 3 novembre e costato la vita a Octay Stroici, l’operaio 66enne di origini romene rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie. A un mese dal crollo per quattro progettisti, un ingegnere e tre architetti, tra i quali il rup (responsabile unico del progetto) del cantiere, c’è stato il primo atto formale, con l’elezione di domicilio, in vista di accertamenti irripetibili disposti dai magistrati di piazzale Clodio. Un accertamento potrebbe essere quello dell’analisi delle macerie. 

Nell’inchiesta, coordinata dal pool di magistrati composto dai procuratori aggiunti Antonino Di Maio e Giovanni Conzo con i pm Mario Dovinola e Fabio Santoni, con le indagini delegate ai carabinieri, si procede per disastro colposo e omicidio e lesioni colposi commessi in violazione della norma antinfortunistica. L’ipotesi è che possa esserci stata una mancata valutazione dei rischi strutturali dell’edificio, oggetto poi di lavori di restauro, e della successiva validazione del progetto.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
9.8 ° C
12.3 °
9.3 °
91 %
0.5kmh
20 %
Mar
11 °
Mer
14 °
Gio
11 °
Ven
13 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1413)ultimora (1320)demografica (47)sport (46)attualità (28)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati