Principe William re a breve? I segnali

(Adnkronos) – Il principe William si sta preparando a diventare re entro pochi anni. Lo hanno detto al Times fonti vicine all’erede al trono, secondo cui il primogenito di Carlo e Diana “continuerà a prendere i figli a scuola” anche una volta salito al trono. È un chiaro segnale che il 42enne sta già pianificando la carica più importante, nonostante le fonti insistano sul fatto che suo padre Carlo abbia tutta l’intenzione di continuare a servire come monarca. Il sovrano è al secondo anno di cure contro il cancro, ma i suoi collaboratori insistono sul fatto che sia ancora in salute e disposto a proseguire con i suoi doveri reali. William diventerà re alla morte del padre o se problemi di salute costringeranno Carlo a dimettersi. Il Times ha riportato fonti che suggeriscono che “potreste vedere il re accompagnare a scuola” i figli, cercando di adottare un atteggiamento più informale nei confronti della monarchia. Un’altra fonte interna, che ha anche respinto l’idea che William e la principessa Kate possano trasferire la loro famiglia a Buckingham Palace, ha ipotizzato che William si chiederà: “Se i bambini sono ancora piccoli quando accetterò l’incarico, come posso mantenere la loro privacy?”. Tutto, insomma, lascia ipotizzare una successione entro un periodo massimo di sei anni, quando il piccolo Louis, che ha appena compiuto 7 anni, frequenterà l’ultimo anno di scuola prima di andare al college. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)