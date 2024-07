Principessa Kate domani alla finale maschile di Wimbledon

(Adnkronos) – La principessa del Galles Kate Middleton assisterà domani alla finale maschile del torneo di Wimbledon, in programma domenica 14 luglio tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic. Lo ha annunciato Buckingham Palace, dopo che nei giorni scorsi si era parlato di questa possibilità.

Quella di domani sarà la seconda apparizione in pubblico di Kate Middleton in un mese – la prima è stata a giugno in occasione della parata ‘Trooping the colour’ per il compleanno del re – dall’intervento all’addome e poi dalla diagnosi di cancro rivelata a marzo. A giugno, la principessa ha diffuso un messaggio fornendo informazioni sulle proprie condizioni: “Sto meglio ma non sono ancora fuori pericolo”, ha scritto, facendo riferimento anche alle terapie a cui si sta sottoponendo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)