Pro Pal tentano di entrare al Salone del Libro di Torino, tensioni con polizia

(Adnkronos) – Presidio con sit in degli attivisti pro Palestina questo pomeriggio al Salone del libro di Torino dove era in programma un incontro per la presentazione del libro di Nathan Greppi 'La cultura dell'odio'. Mentre meno di una decina di attivisti si sono avvicinati alla sala, hanno steso una bandiera palestinese e si sono seduti in semicerchio esponendo cartelli con la scritta 'In silenzio per la Palestina', alcune decine di manifestanti si sono prima radunati davanti ai cancelli d'ingresso con bandiere e striscioni gridando 'Fuori i sionisti dal Salone del Libro' e 'Palestina libera', poi, dopo una battitura della cancellata hanno aperto alcuni pannelli tentando di entrare ma sono stati respinti dalle forze dell'ordine che li ha fatti indietreggiare. La situazione è tornata dopo poco sotto controllo, i manifestanti hanno ribadito le accuse contro lo Stato di Israele e poi dato appuntamento a una nuova manifestazione sabato pomeriggio alla periferia nord della città.