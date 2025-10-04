14.9 C
Pro Vita, Brandi: “Insulti e uova contro la nostra sede a Roma”

REDAZIONE
(Adnkronos) – Nella mattina di venerdì “un gruppo di militanti Pd e Cgil diretto alla manifestazione ‘pro-Pal’ di Roma ha lanciato uova contro la sede nazionale di Pro Vita & Famiglia in Viale Manzoni, intonando cori offensivi come ‘Pro Vita, Pro Vita, vaffa…'”. L’associazione denuncia l’episodio come il diciottesimo attacco vandalico contro la propria sede negli ultimi 4 anni motivato da odio politico. “Che si tratti di manifestare per l’ambiente, la pace, la violenza di genere o altro, per la Sinistra ogni occasione è utile per aggredirci, questa pericolosa escalation deve finire”, afferma Antonio Brandi, presidente della Onlus.  

“Chiediamo a Elly Schlein e a Maurizio Landini di condannare il vergognoso episodio, commesso da militanti che sventolavano le bandiere del Partito Democratico e della Cgil. Al Governo, e in particolare al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ribadiamo la richiesta di innalzare urgentemente le misure di sicurezza necessarie a garantire la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero minacciata anche in Italia, come abbiamo denunciato anche con una petizione popolare lanciata a seguito della brutale uccisione negli Usa dell’attivista pro life Charlie Kirk, sottoscritta da oggi da più di 20.000 cittadini”, conclude. 

cronaca

