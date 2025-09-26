Problemi tra Re Carlo e principe William? Fonti vicine: “Rapporto solido, nessuna frattura”

(Adnkronos) – Da giorni circolano indiscrezioni su presunti contrasti tra re Carlo III e il principe William, ma fonti vicine a Buckingham Palace hanno smentito con decisione. “E’ evidente un tentativo di creare una frattura tra loro, ma in realtà non esiste alcuna divisione. In realtà, il loro rapporto è più forte che mai, sono allineati nel loro lavoro, condividono molti interessi e sono uniti nella loro visione del ruolo della Famiglia Reale”, ha affermato una fonte vicina sia al re che al principe del Galles citata dalla ‘royal editor’ del Daily Mail, Rebecca English. Nell’articolo si parla di un’ondata di illazioni alimentata da più fattori. Da fonti vicine ai Sussex che suggeriscono di un possibile ritorno in primo piano del principe Harry fino alle immagini dei recenti funerali di Katharine Worsley, la Duchessa di Kent, interpretate da alcuni come segnale di freddezza tra sovrano ed erede al trono. Ma chi conosce bene le dinamiche reali assicura che le cose stanno ben diversamente. Secondo la ‘royal editor’, quelli durante le esequie erano momenti di raccoglimento privato e William era solo consapevole della solennità dell’evento. Il re, primo capo della Chiesa di Inghilterra a partecipare a un funerale cattolico di alto livello nella storia recente, stava parlando con l’arcivescovo di Westminster: semplicemente William non voleva interromperlo. Il sospetto negli ambienti reali è che possa esserci qualcosa di più calcolato in questa presunta campagna di disinformazione. Cosa o chi possa esserci dietro questa congettura non è chiaro, ma si tratta di una svolta preoccupante degli eventi dopo che all’inizio di quest’anno Kensington Palace ha scoperto che dei bot russi stavano cercando di diffondere notizie false sulla prolungata assenza di Kate dalla scena pubblica dopo l’annuncio sul cancro. Dietro le quinte, Carlo e William continuano a parlarsi regolarmente e condividono impegni e obiettivi, pur con approcci diversi. Le stesse fonti ricordano che tra padre e figlio non sono mancati in passato momenti di tensione, ma oggi la loro relazione è più solida che mai, anche alla luce delle difficoltà affrontate: dalla malattia di Carlo alla scomparsa della regina Elisabetta, passando per la malattia di Kate e le polemiche con Harry. Nei prossimi giorni re e principe di Galles saranno entrambi in Scozia, in residenze diverse (Birkhall per il re e la vicina Balmoral per William, come da loro abitudine), ma hanno in programma di incontrarsi e quasi certamente andranno in chiesa insieme domenica. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)