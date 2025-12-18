12.7 C
Processo al filosofo Caffo, pena dimezzata a 2 anni in Appello

(Adnkronos) – Il filosofo e scrittore Leonardo Caffo è stato condannato in Appello a due anni di reclusione per maltrattamenti nei confronti della ex compagna, con sospensione della pena condizionata a un percorso di riabilitazione per uomini maltrattanti, e assolto dal reato di lesioni. Lo ha deciso la prima sezione della Corte penale d’appello di Milano, presieduta dal giudice Livio Cristofano, accogliendo la proposta di concordato avanzata dalla difesa di Caffo, con il consenso del sostituto pg Franca Macchia e la revoca della costituzione di parte civile della ex compagna. In primo grado era stato condannato a quattro anni. 

cronaca

