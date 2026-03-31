11.7 C
Firenze
martedì 31 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Processo disastro ambientale Malagrotta, il perito: “Cerroni incapace di stare a giudizio”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Incapacità totale di stare a giudizio per Manlio Cerroni. È il risultato della perizia illustrata oggi davanti ai giudici nel processo d’Appello per il disastro ambientale sulla discarica di Malagrotta che vede imputato Cerroni, ora novantanovenne. Secondo quanto affermato dal perito, Cerroni è affetto da “perdita delle funzioni cognitive e ha perso completamente la capacità deambulatoria e dialettica”. Una situazione, quella dell’ex patron di Malagrotta, “permanente e che può ormai solo peggiorare” ha evidenziato lo specialista davanti ai giudici della Corte d’Assise d’Appello, che in merito alla capacità di stare a giudizio di Cerroni comunicheranno la decisione alla prossima udienza fissata per il 13 aprile. A chiedere la perizia erano stati i difensori dell’ex patron di Malagrotta, la cui posizione è stata stralciata, il professor Alessandro Diddi e l’avvocato Pier Gerardo Santoro.  

Nel processo è imputato anche l’ex braccio destro di Cerroni, l’ultraottantenne Francesco Rando. Nel luglio del 2024 la Terza Corte di Assise di Roma aveva condannato a sei anni e quattro mesi Manlio Cerroni e a 3 anni Rando disponendo anche il risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, tra cui il Comune di Roma, la Regione Lazio e il ministero dell’Ambiente. I pm capitolini contestavano di aver “cagionato un disastro ambientale consistente nell’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema (suolo, sottosuolo, flora)” e “una offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione (la discarica si estende su una superficie di circa 160 ettari) e per il numero delle persone offese o esposte a pericolo’’. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
11.7 ° C
12.3 °
11 °
44 %
8.5kmh
20 %
Mar
13 °
Mer
11 °
Gio
13 °
Ven
18 °
Sab
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1143)ultimora (794)sport (138)Eurofocus (54)demografica (39)finanza (30)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati