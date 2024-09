Processo Open Arms, “Salvini eroe”: il messaggio di Orban

(Adnkronos) – Matteo Salvini è l’eroe di Viktor Orban. Il premier ungherese loda il leader della Lega, che rischia 6 anni di carcere nel processo Open Arms. ”Il patriota più coraggioso d’Europa punito per aver fermato la migrazione. Chi difende l’Europa viene costantemente penalizzato. Cosa sta succedendo?”, twitta Orban, che su X definisce l’attuale ministro delle Infrastrutture “il nostro eroe”. Salvini risponde e dà appuntamento a Budapest per venerdì, quando è in programma il vertice tra i ministri dei Trasporti dell’Ue. “Processi e minacce non fermeranno il vento del cambiamento e della libertà che soffia in Europa”, risponde Salvini- Intanto, Orban ha deciso di “rinviare” tutti i suoi “impegni internazionali”, a causa delle “condizioni meteorologiche estreme e delle alluvioni in corso in Ungheria”. Ne dà notizia lo stesso premier magiaro, via social. La tempesta Boris ha colpito duramente l’Europa Centrale e le acque del Danubio, che passa attraverso il Paese, hanno raggiunto livelli pericolosamente alti. Orban era atteso mercoledì mattina a Strasburgo nella plenaria del Parlamento Europeo per illustrare il programma della presidenza di turno ungherese. Il servizio stampa del Parlamento Europeo conferma che, a causa delle condizioni meteorologiche estreme in Ungheria e in altre parti d’Europa, la presidente Roberta Metsola ha parlato conOrban per comunicargli che il Parlamento Europeo “è pronto a fare tutto il possibile per aiutare tutte le persone colpite”. La presidente Metsola “ha compreso la situazione e parlerà con i gruppi politici per il dibattito previsto questa settimana con il primo ministro sulle priorità della presidenza, da rinviare ad una prossima seduta”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)