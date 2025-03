Processo ultrà: Inter, Milan e Lega Serie A ammessi come parti civili

(Adnkronos) –

Milan, Inter e Lega Serie A sono state ammesse come parti civili nel processo abbreviato a carico di 16 persone, tra cui gli ex capi delle curve di Milan e Inter arrestati lo scorso 30 settembre. Le due società sportive e la Lega Serie A secondo la giudice di Milano Rossana Mongiardo sono, in astratto, “soggetti danneggiati” da chi avrebbe messo a rischio la sicurezza nello stadio e non avrebbe rispettato i valori dello sport. L’udienza di oggi – nell’aula bunker di fronte al carcere di San Vittore – è stata un’udienza tecnica: un imputato ha chiesto di patteggiare, mentre nella prossima udienza (fissata per il 27 marzo) la giudice dovrà decidere se concedere l’abbreviato condizionato all’ascolto di alcuni testimoni. Tra gli imputati del processo a porte chiuse figurano, tra gli altri, Marco Ferdico e Andrea Beretta (quest’ultimo collaboratore di giustizia) per la curva nerazzurra e Luca Lucci capo della Sud milanista, oltre ad altri ultrà accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata a una serie di reati, tra cui aggressioni ed estorsioni. Associazione con l’aggravante mafiosa per i tifosi interisti alla sbarra. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)