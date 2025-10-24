18.3 C
Prodi: “Alternativa al governo è scarsa, non ha forza né visione”

(Adnkronos) – “La destra perde solo se c’è un’alternativa di governo con programmi e obiettivi precisi. Per ora l’alternativa è scarsa, che non ha la forza e la visione futura per dire di essere pronti a governare. Il leader può venire, ma dobbiamo avere un programma pluralistico”. Così Romano Prodi a Otto e mezzo su La7. 

“Il dialogo è quello che può portare alla formazione di una forza di un’ampiezza tale da rappresentare un’alternativa – sottolinea – Per ora non appoggio nessun nuovo movimento ma li guardo con interesse. Non mi chiedono consigli ma li posso dare anche se non me li chiedono”.  

“Meloni ha l’abitudine di dire cose diverse in Italia e all’estero”, aggiunge Prodi prima di concludere che “non esiste un problema di alternativa al sistema democratico ma il governo fa figli e figliastri. Nella finanziaria taglia sovvenzioni per le metropolitane nelle grandi città governate dal centrosinistra quando tutti dicono proprio che servono. C’è un potere che discrimina”.  

politica

