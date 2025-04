Prodi e i capelli tirati alla giornalista: “Una cosa piccola”

(Adnkronos) – “Non ho intimidito nessuno”. Romano Prodi si difende dopo la bufera legata alla ‘tirata di capelli’ ai danni di una giornalista Mediaset. “Lei crede che quella mossa sia stata aggressiva? Ho risposto alla domanda, non ho intimidito nessuno, da anni i giornali di destra mi colpiscono, la Meloni” mi ha attaccato “due volte, alla fine io sono una voce libera, basta un piccolo incidente per farne un affare di Stato…”, dice Prodi, ospite di Piazza Pulita, su La7, tornando sull’episodio dello scorso 22 marzo, quando ha tirato i capelli della giornalista Lavinia Orefici, inviata per Quarta Repubblica, che gli aveva posto una domanda sul Manifesto di Ventotene. Prodi si scusa? “Uno si scusa di una malefatta, una cosa così piccola… . Vuol dire alla fine che qualche fastidio lo do”, dice. L’ex premier si esprime anche sul tema dei dazi introdotti e poi congelati da Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti il 17 aprile riceverà la premier Giorgia Meloni. “La visita della Meloni in Usa è come la visita di Macron, la visita che hanno fatto tanti, il mandato gliel’ha tolto Trump, dicendo che lui non tratta con i singoli, ma con la Ue”, dice Prodi. “E’ una visita di cortesia, che serve lo stesso…”. Per Prodi, Trump vuole arrivare ai dazi comuni dell’Occidente contro la Cina. “E’ quello che vuole, mancano però 90 giorni e può succedere di tutto. Lo spirito pubblico europeo nei confronti di Trump non è più quello nei confronti di un paese amico. Noi -aggiunge- rischiamo di diventare il punching ball” in questa situazione. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)