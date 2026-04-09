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Prof accoltellata a Trescore, il gip dispone comunità per 13enne

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Sarà collocato in una comunità il ragazzino di 13 anni che a Trescore Balneario (Bergamo) ha accoltellato la sua professoressa di francese, Chiara Mocchi, lo scorso 25 marzo. Il gip del tribunale per i Minorenni di Brescia Daniela Martino ha sciolto la riserva espressa nell’udienza dello scorso 2 aprile e ha disposto nei confronti del 13enne la misura di sicurezza provvisoria del riformatorio giudiziario, nelle forme del collocamento in comunità, da individuare nel rispetto delle indicazioni del reparto di Neuropsichiatria infantile. 

In un ‘manifesto’ scritto in inglese e pubblicato su Telegram lo studente aveva fatto sapere: “Ucciderò la mia insegnante di francese. Non è una scelta casuale, è mirata”. Poi aveva indossato una maglietta bianca con la scritta ‘Vendetta’ in rosso e si era recato a scuola, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, con la telecamera fissata al torace per riprendere l’ingresso a scuola, le scale e l’incontro in corridoio con l’insegnante, colpita al collo. 

Su una chat condivisa – a quanto apprende l’Adnkronos – con altre due persone, probabilmente residenti all’estero, il 13enne alla vigilia dell’aggressione aveva condiviso anche l’immagine dell’arma usata: un lungo coltello da combattimento, con lama seghettata e custodia. Nella fotografia, corredata dalla didascalia “le armi che userò” sono ritratti anche la pistola scacciacani poi ritrovata nello zaino, dei proiettili e uno spray al peperoncino. 

Nel ‘manifesto’ il ragazzino spiega il motivo per cui vuole colpire l’insegnante, raccontando di un episodio in cui la 57enne – descritta da genitori, colleghi ed ex allievi come severa sì, ma appassionata e attenta agli studenti – aveva preso le difese di un altro compagno ed episodi in cui – a dire del 13enne – l’avrebbe “preso di mira” e “umiliato davanti a tutti”. Il suo “non è solo un atto di vendetta, è un modo per rompere la noiosa routine nel maniera più estrema possibile”, perché “sono stanco di essere banale, di dover fare sempre le stesse cose. Le regole non sono qualcosa che dovrei seguire, sono qualcosa che dovrei infrangere, e non c’è niente di meglio per farlo che la vendetta, punire chi mi ha fatto un torto”, consapevole che a 13 anni “non posso essere incarcerato, dato che in Italia l’età minima per la responsabilità penale è a 14 anni, non posso nemmeno essere processato, quindi farò quello che ho sempre voluto fare: uccidere lei e chiunque cerchi di impedirmelo”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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