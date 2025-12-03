12.6 C
Professioni, Marmotta (Italo): “Bene certificazione per comunicatori”

(Adnkronos) – “Il ruolo di risorse umane e comunicazione interna sono andate e cresciute sempre di pari passo. La comunicazione interna è stata sempre vista come sorella minore di quella esterna ma oggi è cresciuta e le aziende che hanno una visione ulteriore ci stanno investendo, ma soprattutto c’è una voglia di affidarsi al comunicatore interno, che ha necessità di avere competenze molto chiare. Fondamentale non solo comunicare ma fare in modo che il messaggio crea appartenenza e vicinanza all’azienda. Conoscere il target è fondamentale, ed è fondamentale il riconoscimento delle competenze di chi fa comunicazione e di chi fa comunicazione interna. Quindi ben venga la norma sulla certificazione”. Così Martina Marmotta, hr e internal communication Italo, intervenendo a una tavola rotonda a Roma nel corso dell’evento ‘Governance della comunicazione professionale: competenze certificate e responsabilità’ sulle proposte di Manageritalia per la certificazione dei comunicatori.  

E sul ruolo dell’Ia sottolinea che “l’Ia non credo che ruberà lavoro, in futuro lo ruberà a chi non saprà utilizzarla. Va governata, è una macchina, è un valido supporto ma bisogna conoscerla. E quindi formare e mettere in guardia sui rischi, anche per le nuove generazioni”, conclude. 

lavoro

