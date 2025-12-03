12.6 C
Professioni, Mormile (Secursat): “Comunicatore in aziende deve essere manager, è centrale”

(Adnkronos) – “Io porto l’esperienza della comunicazione all’interno di una pmi italiana, dove la comunicazione non è stata soltanto un vettore informativo ma parte della strategia di governance e di crescita dell’azienda e per noi di successo, anche appunto attraverso la comunicazione. il nostro è un settore tradizionale, in cui è difficile la comunicazione e centrale la reputazione. La comunicazione è stato un importantissimo volano per anticipare alcuni trend. Avere persone competenti ed esperte in materia è quindi fondamentale in un momento di grandi cambiamenti, accompagnare l’azienda nella ‘liquidità’ del mercato. Il comunicatore deve essere un manager nelle aziende grandi e piccole, il suo ruolo è fondamentale”. Così Maura Mormile, cco Secursat, intervenendo all’evento ‘Governance della comunicazione professionale: competenze certificate e responsabilità’ sulle proposte di Manageritalia per la certificazione dei comunicatori. 

 

lavoro

