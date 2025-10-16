18.8 C
Professioni, Perrini (Cni): “Congresso ha affrontato temi importanti per categoria ingegneri”

(Adnkronos) – Il 69° Congresso nazionale degli ingegneri si è concluso oggi ad Ancona con la presentazione dei risultati del workshop ‘Visioni per l’ordine professionale di domani’, seguito dal dibattito sul Documento programmatico 2025 e la votazione conclusiva. “Nel corso del Congresso – ha spiegato Angelo Domenico Perrini, presidente del Cni – abbiamo trattato tutti quelli che sono i temi più importanti della categoria in un momento delicato, anche perché stiamo affrontando la questione della riforma delle professioni. Per gli ingegneri è un momento determinante per il consolidamento delle competenze e la ridefinizione delle attività riservate a salvaguardia della sicurezza della società civile. Il mondo avanza in maniera frenetica e noi dobbiamo essere pronti a queste nuove sfide. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i congressisti per la partecipazione ai lavori di questo Congresso e gli Ordini di Ancona e Macerata per l’ottima organizzazione”. 

 

© Riproduzione riservata

