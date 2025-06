Protesta pro-Pal a Bruxelles, vernice contro negozi e tensioni con polizia

(Adnkronos) – Un gruppo di attivisti a sostegno della causa palestinese ha manifestato a pochi passi dalle sedi del Consiglio e della Commissione europea, nel cosiddetto “quadrilatero europeo” di Bruxelles. I partecipanti hanno sventolato bandiere palestinesi, indossato kefiah e scandito slogan come “Free Palestine” e “Boycott Israel”.

Non sono mancati momenti di tensione con la polizia belga, in particolare quando alcuni manifestanti hanno lanciato vernice rossa contro le vetrine di un supermercato accusato di complicità con Israele attraverso accordi commerciali. Le forze dell’ordine effettuato alcuni fermi, tra cui giovani attiviste che portavano con sé bambolotti per denunciare l’uccisione di bambini nella Striscia di Gaza. Le identificazioni sono avvenute in Avenue de Cortenbergh. Al termine del Consiglio europeo, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha definito “abominevole” la situazione a Gaza. I leader dei 27 Stati membri hanno chiesto un cessate il fuoco immediato, ma restano divisi sulla sospensione dell’accordo di associazione Ue-Israele per la possibile violazione dell’articolo 2, che impone il rispetto dei diritti umani. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)