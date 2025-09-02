22.1 C
Prova a rubare dal borsone di Sinner, Jannik lo fulmina con lo sguardo

(Adnkronos) –
Tutti vogliono un ‘pezzo’ di Jannik Sinner, qualcuno anche troppo. Dopo la vittoria negli ottavi degli Us Open 2025 contro Alexander Bublik, match in cui il tennista azzurro si è imposto nettamente in tre set con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-1, regalandosi il derby azzurro contro Lorenzo Musetti ai quarti. Al termine della partita il numero uno azzurro si è dovuto però difendere da un tentativo di ‘furto’ da parte di uno spettatore, che da bordocampo si è reso protagonista di un comportamento decisamente troppo invasivo. L’uomo, quando Sinner si è girato di spalle, ha allungato la mano per provare ad aprire la cerniera del suo borsone. Un chiaro modo per rubare qualcosa, un asciugamano, un indumento o qualsiasi tipo di souvenir, dal numero uno. Immediato però l’intervento della security che stava accompagnando il tennista italiano, che ha subito allontanato l’uomo. Anche Sinner si è accorto dell’accaduto e ha fulminato con lo sguardo lo spettatore, che poi ha unito le mani come per chiedere scusa.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

