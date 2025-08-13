35.8 C
Psg-Tottenham, oggi si gioca la Supercoppa europea – Diretta

Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Oggi, mercoledì 13 agosto, si gioca la Supercoppa europea 2025 – in diretta tv e streaming. Il Paris Saint-Germain, vincitore dell’ultima Champions League, dove ha battuto 5-0 l’Inter nell’ultimo atto del torneo, e Tottenham, trionfatore in Europa League, si sfidano nella finale che assegna il primo trofeo internazionale della nuova stagione al Bluenergy Stadium di Udine. Il Psg è reduce dalle vittorie, oltre che nella massima competizione europea, anche in Ligue 1 e nella coppa di Francia, prima di perdere 3-0 la finale del Mondiale per Club. Gli Spurs invece hanno battuto il Manchester United nella finale di Europa League, chiudendo invece al 17esimo posto il campionato.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

