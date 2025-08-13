24.3 C
Firenze
mercoledì 13 Agosto 2025
Psg-Tottenham: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, mercoledì 13 agosto, si gioca la Supercoppa europea 2025. Il Paris Saint-Germain, vincitore dell’ultima Champions League, dove ha battuto 5-0 l’Inter nell’ultimo atto del torneo, e Tottenham, trionfatore in Europa League, si sfidano nella finale che assegna il primo trofeo internazionale della nuova stagione al Bluenergy Stadium di Udine.  Il Psg è reduce dalle vittorie, oltre che nella massima competizione europea, anche in Ligue 1 e nella coppa di Francia, prima di perdere 3-0 la finale del Mondiale per Club. Gli Spurs invece hanno battuto il Manchester United nella finale di Europa League, chiudendo invece al 17esimo posto il campionato.  La sfida tra Psg e Tottenham è in programma oggi, mercoledì 13 agosto, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 
Psg (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique 
Tottenham (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur, Bissouma; Johnson, Solanke, Richarlison. All. Frank  Psg-Tottenham sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La finale di Supercoppa europea sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

