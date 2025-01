Psicologi in concerto a Napoli e Roma: “Affrontiamo nostri problemi scrivendo canzoni”

(Adnkronos) – A poche settimane dall’uscita del nuovo album ‘DIY’, gli Psicologi si esibiranno dal vivo nelle loro città d’origine venerdì 17 gennaio al Palapartenope di Napoli e sabato 18 gennaio al Palaeur di Roma. Il duo formato da Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kvneki (Alessio Akira Aresu) torna sul palco dopo due anni da solisti. Ora più grandi, maturi e consapevoli, trasmettono in queste 13 nuove tracce la loro innata capacità di parlare ai giovani e, in particolare, alla Generazione Z a cui appartengono. Nei loro brani danno voce alla condizione sociale e ai conflitti che gli adolescenti e i giovani adulti si trovano ciclicamente a vivere: “Ci piace affrontare i nostri problemi scrivendo canzoni, al resto non ci pensiamo tanto”, dicono all’Adnkronos. “Il fatto di aver intrapreso per un periodo strade diverse – affermano – ci ha sicuramente fatto crescere, ci ha portati a raffinare i nostri gusti e le nostre idee e ha rafforzato il nostro rapporto. Chissà come sarebbe stato questo disco altrimenti…”. Entrambi classe 2001, il loro sodalizio artistico è nato sul web grazie alla piattaforma alternativa Soundcloud. Con ‘DIY’ (Do It Yourself) aprono un nuovo capitolo della loro storia professionale, che inizia già dal titolo dell’album: “Abbiamo chiamato così il nostro disco perché l’abbiamo fatto noi, insieme ai nostri amici con i mezzi che avevamo, alcuni di loro neanche fanno musica nella vita, è una fotografia delle persone che siamo oggi”. ‘Do It Yourself’ è un’etica nata e diffusa all’interno della cultura punk a partire dagli anni Ottanta, che celebra l’anticonformismo e l’anticonsumismo: “Ci affascina molto questa corrente punk, anche se è molto lontana da quello che facciamo. Piuttosto, abbiamo scelto il titolo ‘DIY’ nella speranza di lanciare alle persone un messaggio ben preciso: il nostro è un invito a non appiattirsi, a tenere accesa la fiamma della creatività”, affermano i due artisti. Con questo album Drast e Lil Kvneki, che non vogliono sentir parlare di reunion (“Per fare una reunion ci si deve prima sciogliere, noi non abbiamo mai smesso di esserci), dimostrano un’evoluzione a livello musicale. Se la direzione è più indie o più pop? “È decisamente ‘PSICOLOGI’, affermano. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)