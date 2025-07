Pubblicità, Mediamond cresce a Roma: nuovi impianti grazie a partnership con Pubbli Roma

(Adnkronos) –

Mediamond cresce ancora a Roma. La concessionaria pubblicitaria del Gruppo Mediaset, in partnership con Pubbli Roma, incrementa la sua presenza nella Capitale, valorizzando un’area metropolitana che conta 4,2 milioni di abitanti e accoglie ogni anno circa 35 milioni di visitatori da tutto il mondo: dal 1 settembre, l’offerta viene ampliata con tre nuovi circuiti di impianti digitali, collocati lungo le arterie urbane e nei principali snodi della città, che si aggiungono alla presenza già attiva degli impianti OOH Transit presso la stazione di Roma Ostiense. Il piano prevede 80 nuovi schermi digitali pensati per raggiungere in modo efficace cittadini, pendolari e turisti. Gli investimenti si concentrano su formati di grande impatto in aree centrali e ad alta percorrenza, come i quartieri Flaminio e Prati, la stazione Termini, le principali direttrici d’accesso e la zona EUR, strategica per il target business, oltre a vie ad alta pedonabilità e viabilità come Appia e Tuscolana. Questa espansione sembra confermare come il presidio dell’Out Of Home sia considerato un tassello strategico nella visione complessiva del Gruppo Mediaset, sempre più orientata a integrare in modo sinergico canali fisici e digitali per offrire valore ai brand in contesti ad alta esposizione. Prima a Milano e ora anche a Roma. “Negli ultimi due anni abbiamo costruito un network solido e ad alto valore aggiunto, con impianti analogici e digitali posizionati in zone strategiche del capoluogo meneghino. Oggi siamo orgogliosi di annunciare l’estensione del network OOH a Roma con impianti digitali ad alto impatto. In questo modo offriamo ai nostri clienti una copertura capillare nelle due principali aree metropolitane italiane, per massimizzare la visibilità e l’efficacia delle loro campagne”, commenta Nicola Lussana, amministratore delegato di Mediamond. L’ampliamento dell’offerta OOH consente alle aziende di pianificare campagne integrate sulle due città italiane più rilevanti per il business, rafforzare la brand awareness, affermare il proprio posizionamento e sfruttare appieno le potenzialità della pianificazione outdoor, raggiungendo un pubblico sempre più vasto e profilato. “I dati di crescita del mercato pubblicitario Out Of Home mostrano la forte identità del mezzo, la cui anima digitale è sempre più conosciuta e apprezzata dai brand. L’OOH è ormai un asset fondamentale all’interno dei piani media poiché, grazie alla sua capacità di generare visibilità e memorabilità, favorisce in modo considerevole il raggiungimento degli obiettivi di comunicazione”, prosegue Lussana.

Oberdan Zuccaroli, amministratore unico di Pubbli Roma (società attiva dal 1991 nel settore delle affissioni pubblicitarie nella Capitale) aggiunge: "Siamo entusiasti di avviare questa partnership commerciale con un Gruppo importante come Mediaset, contraddistinto da una forte visione tecnologica e internazionale. È l'inizio di una collaborazione solida e duratura, che ci vedrà protagonisti nel mercato DOOH nei prossimi anni. Insieme a Mediamond condividiamo l'obiettivo di rafforzare la presenza digitale e valorizzare al meglio il nostro patrimonio cittadino", conclude Zuccaroli.