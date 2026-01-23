4.5 C
Firenze
venerdì 23 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pubblico fischia, lei vince e li ‘zittisce’: Putintseva contro tutti agli Australian Open

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Fischi agli Australian Open 2026. Oggi, venerdì 23 gennaio, nello Slam di Melbourne si è vista una scena che non è certo nuova nel circuito: un pubblico che fischia e una giocatrice che reagisce, zittendo tutti. È successo anche nella sesta giornata del torneo, con Yulia Putintseva che ha avuto un acceso ‘battibecco’ con gli spettatori dopo aver vinto il proprio match contro la turca Sonmez in due set 6-3, 6-7 (3), 6-3. 

A causa di alcuni atteggiamenti durante il match, il pubblico di Melbourne ha cominciato a beccare Putintseva, che si è sfogata a fine partita. Dopo il match point ha portato una mano all’orecchio, invitando gli spettatori a fischiare più forte (con successo), e spedendo baci alle tribune prima di stringere la mano all’avversaria. 

“A dire il vero, l’atmosfera è davvero folle. Gli spettatori sono molto appassionati, è fantastico vederli. Soprattutto contro di me”, ha detto Putintseva nell’intervista in campo, “Io adoro questo tipo di battaglie.” 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
4.5 ° C
7.1 °
4.4 °
38 %
1kmh
100 %
Ven
8 °
Sab
10 °
Dom
9 °
Lun
9 °
Mar
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1354)ultimora (1203)Eurofocus (56)sport (52)demografica (43)arresto (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati