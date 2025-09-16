24.7 C
Firenze
martedì 16 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Puglia, Patruno (Regione): “Connubio turismo-cultura è il 20% del Pil pugliese”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il connubio tra cultura e turismo ha determinato un impatto del 20% sul Pil pugliese. Un quinto della ricchezza che si produce oggi in Puglia deriva dall’abbinamento dei due settori”. Lo ha dichiarato Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo, Economia e Cultura della Regione Puglia, durante l’incontro “Tutta la Cultura che c’è” organizzato negli spazi della Fiera del Levante. “Questi padiglioni della Fiera del Levante – ha proseguito – che erano ridotti ad uno stato di degrado sconfinato, sono stati riqualificati grazie agli investimenti sulla cultura, perché la Fiera del Levante è patrimonio culturale. Abbiamo innescato un processo di valorizzazione dell’intero quartiere fieristico che ha determinato a sua volta nuovi investimenti. Basti pensare agli insediamenti di Deloitte e Impact Hub. Questa è stata la funzione della cultura, non soltanto grande investimento su migliaia di imprese culturali e creative ma anche una reputazione assicurata alla nostra regione che ha determinato l’attrazione di altri investimenti ad alto valore aggiunto”. “La sfida del futuro – ha concluso Patruno – è quella di puntare sulla cura, sul benessere e sulla felicità. L’idea è che la cultura possa essere oggi, in questa nuova fase, uno strumento potentissimo per migliorare la qualità della vita delle persone. L’abbiamo chiamata la sfida del welfare culturale e della cura dei luoghi e su questo si giocherà la partita che traguarderà il 2030, l’anno dello sviluppo sostenibile Agenda Onu”. Iniziativa editoriale cofinanziata dall’Unione Europea per la Regione Puglia con le risorse del PR Puglia FESR-FSE + 2021-2027 —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
24.7 ° C
26.1 °
23.2 °
80 %
3.1kmh
40 %
Mar
27 °
Mer
26 °
Gio
30 °
Ven
32 °
Sab
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Almanacco (12)elezioni regionali Toscana 2025 (9)Serie C (9)incendio (9)vigili del fuoco (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati