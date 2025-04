Pugni e spari contro due ragazzi, agguato nella notte a Firenze

(Adnkronos) – Agguato a colpi di arma da fuoco a Firenze intorno alle ore 1.30 della notte nei pressi di Piazza dell’Isolotto. Due cittadini italiani di origine magrebina, nati nel 2001, sono stati aggrediti da un gruppo di persone. Uno dei due giovani è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola mentre l’altro è stato colpito con un pugno. L’uomo ferito dagli spari non risulta in pericolo di vita ed è stato trasportato all’ospedale di Careggi, mentre l’altro, colpito con un pugno è stato trasportato all’ospedale Torregalli. Sono in corso le indagini della polizia dirette dalla Procura. Al momento non si conoscono i motivi dell’agguato —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)