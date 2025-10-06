19.3 C
Pulisic fa ‘mea culpa’ dopo il rigore sbagliato con la Juve: “Deludere il Milan mi uccide”

(Adnkronos) –
Christian Pulisic chiede scusa al Milan e ai tifosi rossoneri. Dopo il rigore sbagliato contro la Juve nel big match dello Stadium, terminato 0-0, il fantasista americano ha affidato un messaggio ai social per il mondo rossonero: “Mi uccide deludere questo club. Lavorerò più duramente per sistemare le cose” ha scritto in una storia Instagram il numero 11, con riferimento al penalty tirato alto al minuto 53 della partita di ieri.  

Pulisic, autore già di 4 gol e 2 assist in stagione, resta comunque fin qui il miglior calciatore rossonero per rendimento. Per la squadra di Allegri, la nota dolente riguarda semmai proprio i tiri dagli undici metri: quello dello statunitense è il sesto rigore sbagliato dal Milan negli ultimi otto calciati in Serie A. Numeri da rivedere per un gruppo con ambizioni importanti.  

