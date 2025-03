Pullman precipitato nel Po a Torino, autopsia sull’autista per chiarire le cause della morte

(Adnkronos) – Nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia sul corpo dell’autista del pullman precipitato ieri a Torino nelle acque del Po. L’esame sulla salma di quella che è stata fortunatamente l’unica vittima dell’incidente, servirà ad accertare se il conducente sia stato colto da malore. L’uomo quando è stato recuperato dall’acqua era in stato di incoscienza, ma a nulla sono valsi i soccorsi del personale sanitario per salvargli la vita. Intanto è stato sequestrato il pullman recupero nella tarda serata di ieri dal fiume. Il mezzo sarà sottoposto ad accertamenti tecnici, a cominciare dal sistema frenante, per verificare se all’origine dell’incidente ci sia stato un guasto. Infine nell’area circostante a dove si è verificato l’incidente, nei pressi di piazza Vittorio, la circolazione è stata ripristinata, resta chiuso soltanto l’accesso ai Murazzi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)