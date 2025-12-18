Pulsee luce e gas, Stefano De Martino è il nuovo testimonial

(Adnkronos) – Pulsee Luce e Gas, società per le utenze domestiche di Axpo Italia, annuncia l’inizio della collaborazione con Stefano De Martino che sarà il nuovo testimonial ufficiale dell’azienda.

L’accordo, siglato con Rai Pubblicità, concessionaria pubblicitaria in esclusiva per l’artista, prevede attività di comunicazione e presenza su diversi canali e si pone l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di Pulsee sul mercato italiano dell’energia promuovendo valori di innovazione, affidabilità, sostenibilità e trasparenza. Artista, showman e conduttore tra i più amati dal pubblico Italiano, protagonista di “Affari Tuoi” uno dei format televisivi di maggiore successo della rete ammiraglia della tv pubblica, Stefano De Martino ha visto negli ultimi anni crescere la sua popolarità grazie alla conduzione di diversi programmi di successo tra cui “Made in Sud”, “Bar Stella” e “Stasera tutto è possibile” in cui ad uno stile comunicativo coinvolgente ha unito una versatilità artistica in grado di renderlo punto di riferimento di un pubblico ampio e intergenerazionale.

Una spontaneità espressiva che lo rende il volto perfetto di una società energetica che, a pochi anni dal lancio sul mercato italiano dell’energia, ha messo al primo posto la trasparenza nei confronti dei consumatori, la volontà di innovare i linguaggi di un settore spesso legato a dinamiche fredde e distaccate, la credibilità di una società come Axpo Italia, presente da oltre 25 anni in Italia e tra le primissime aziende sul mercato libero dell’energia nazionale. Grazie a prodotti unici e innovativi, ad un ecosistema digitale semplice e intuitivo e a servizi che adattano l’energia che serve allo stile di vita del singolo, Pulsee ha inaugurato un nuovo modo di coinvolgere le persone, candidandosi a modificare il loro rapporto con l’energia di casa affinché diventi attivo, più consapevole, partecipato nel segno di tecnologia, innovazione e sostenibilità.

L’energia giusta di Stefano De Martino si unirà a quella di Pulsee Luce e Gas per una serie di attività di comunicazione che troveranno spazio in TV, online e sui social già nei prossimi mesi.

Il posizionamento del brand “Con l’energia giusta puoi fare qualsiasi cosa” prende vita nel racconto di Stefano De Martino che in tre spot descrive un’energia che va oltre luce e gas, arrivando all’energia che muove le persone. È così che, mentre sentiamo la voce dei suoi pensieri, ci godiamo piccoli frammenti di vita quotidiana: una mamma che sveglia la figlia al mattino, un bambino che si allena in un campetto, un uomo che sta per andare al lavoro con la sua auto elettrica. Piccoli, autentici istanti, che raccontano l’importanza di affrontare con l’energia giusta le sfide della quotidianità. Quell’energia semplice, moderna e trasparente, che ci permette grazie all’offerta Limit.e, di mettere un tetto ai costi ed essere protetti da aumenti estremi; o che grazie all’Energimetro ci aiuta a monitorare e comprendere i consumi degli elettrodomestici direttamente dallo smartphone, potendo migliorare i consumi e i costi in bolletta.

“Siamo davvero entusiasti di dare il benvenuto nella squadra di Pulsee Luce e Gas a Stefano De Martino” ha commentato Alicia Lubrani, ad di Pulsee Luce e Gas. “La scelta riflette una nuova fase della strategia di espansione di Pulsee Luce e Gas, che punta a rafforzare la presenza su tutto il territorio italiano e a rendere ancora più capillare la nostra proposta, affiancando a questa nuova dimensione espansiva fatta di punti vendita fisici in tutta Italia, il corredo genetico della marca che è composto da semplicità, accessibilità e sostenibilità. In questa direzione, la popolarità di Stefano e la sua capacità di comunicare in modo efficace ad un pubblico trasversale, si abbina in modo perfetto all’evoluzione di Pulsee in senso nazionale e territoriale e siamo certi che darà ulteriore impulso alla riconoscibilità del marchio. Quello dell’energia è un settore che ha un enorme bisogno di essere raccontato in modo semplice e non vediamo l’ora di mostrare a tutti i risultati di questo connubio che saprà trasmettere modernità, fiducia e uno sguardo innovativo verso il futuro”.

“Ho apprezzato questo nuovo progetto sin dal presupposto: con l’energia giusta è davvero possibile fare qualsiasi cosa. Il racconto della campagna esprime molto bene quanto questo concetto sia fonte d’ispirazione per Pulsee Luce e Gas così come per me”. E’ il commento di Stefano De Martino. “L’energia è stata la forza che ha guidato ogni passo del mio percorso, anche quando ho scelto strade nuove, apparentemente rischiose o inaspettate. Autenticità e passione sono valori che mi rappresentano e che ritrovo nel brand, con cui condivido l’obbiettivo di raggiungere tutta l’Italia in modo trasversale, portando consapevolezza, trasparenza e affidabilità rispetto ad un elemento importantissimo per l’economia domestica. Raggiungere le famiglie mettendo a disposizione credibilità e impulso all’innovazione e al cambiamento contribuisce a coltivare l’idea che l’energia non è solo luce e gas ma è la sintesi di tutto quanto spinge a migliorarsi ogni giorno” conclude Stefano De Martino.

