20.3 C
Firenze
martedì 12 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pupo confessa: “Non è un bel periodo, mamma non sta bene”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Non è un periodo sereno per Pupo. Il cantante in collegamento oggi, martedì 12 maggio, ha parlato del suo momento d’oro dal punto di vista professionale, in giro per tutto il mondo con il suo tour che celebra i suoi 50 anni di carriera. Ma, dal punto di vista umano, Pupo sta vivendo un momento particolare dovuto alle condizioni di salute della sua mamma: “Non sto vivendo un momento bello perché mia mamma non sta bene”, ha detto.  

La mamma di Pupo ha 93 anni ed è malata di Alzheimer: “Nei miei spettacoli a teatro c’è un momento dedicato al rapporto con mia madre e con la malattia che le ha fatto visita ormai 7 anni fa. È drammatico, ma è un’esperienza umana impagabile. Ho ritrovato in questo periodo un senso alla mia vita”, ha raccontato Una malattia che lo ha segnato profondamente: “Fai i conti con delle emozioni che non hanno filtri”, ha detto sottolineando come nonostante il dolore per la malattia della mamma, questa gli ha insegnato quanto sia importante amare.  

“Mia mamma è diventata il mio punto di riferimento – ha continuato Pupo – che mi ha ricongiunto con la realtà, con le difficoltà della vita che in questo caso sono di insegnamento”. 

 

Pupo ha raccontato poi un aneddoto curioso legato a Gianni Morandi, quando gli prestò 200 milioni di lire. “È stato un gesto di grandissima amicizia. La buona fede la vedi nelle persone se gli chiedi di mettere in gioco la propria vita e i propri soldi. Lui ha dimostrato di volermi davvero bene, è mio fratello”, ha detto il cantante senza però entrare nei dettagli del prestito.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
20.3 ° C
21.5 °
19.4 °
50 %
6.2kmh
40 %
Mar
23 °
Mer
18 °
Gio
20 °
Ven
15 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2072)ultimora (1063)Video Adnkronos (313)ImmediaPress (247)lavoro (97)salute (83)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati